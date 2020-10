Incendio ex ristorante L'Ancora, scattano i provvedimenti alla circolazione sul lungomare di Palese

Sensi unici alternati, limite di velocità a 30 km/h e divieto di transito per alcune categorie di veicoli sul lungomare di Palese dopo l'incendio che questa mattina ha devastato l'ex ristorante 'L'Ancora'. Il direttore della ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere pubbliche del Comune ha firmato un’ordinanza, che resterà valida fino all’eliminazione del pericolo di crollo della struttura, nella quale, a tutela della pubblica incolumità, vengono istituiti i seguenti provvedimenti relativi alla circolazione nell’area interessata:

a) interdizione alla circolazione veicolare sulla semicarreggiata di via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino;

b) interdizione alla circolazione pedonale sul tratto di marciapiede attiguo alla parte di semicarreggiata interdetta alla circolazione veicolare di cui al punto a);

c) istituzione del senso unico alternato in corrispondenza della strettoia su via Nicola Massaro;

d) istituzione del diritto di precedenza con diritto di precedenza direzione di marcia da viale Del Pino a Via Leonardo Loiacono;

e) limite massimo di 30 km/h su via Nicola Massaro, nel tratto stradale compreso tra la via Leonardo Loiacono e viale Del Pino;

f) divieto di transito a tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.