L'arte per parlare di benessere psicologico in azienda, in Puglia un percorso dedicato agli imprenditori

Otto psicologi al fianco degli imprenditori, per parlare di benessere in azienda e delle tematiche connesse. L'idea del progetto 'Mezzopieno', presentato oggi a Bari, nasce durante il periodo del lockdown e vede per la prima volta una sinergia tra l’Ordine degli Psicologi della Puglia e Confindustria Puglia.

Il progetto ruota intorno a un percorso di psicologia e comunicazione alla scoperta dei temi chiave della leadership, che mira a far guardare al lato positivo del fare impresa. Otto giovani professionisti pugliesi tra psicologi e psicoterapeuti hanno affrontato argomenti cari all’imprenditoria come la promozione del benessere aziendale, la gestione dei rapporti tra management e personale, la motivazione, la crisi, l’importanza del tempo.

I contenuti, prodotti dall’agenzia di comunicazione Mag Communication, da oggi disponibili in formato video e podcast, sono vere e proprie ‘pillole’ di pochi minuti che forniscono non solo un primo supporto dal punto di vista psicologico, ma anche consigli pratici su come affrontare con maggiore ottimismo la vita in azienda.

La particolarità è che, per confrontarsi sui grandi temi legati al mondo delle aziende, i professionisti partono dall’arte. Ogni contenuto, infatti, prende le mosse dall’analisi di un’opera pittorica, musicale, scultorea.

Ecco che l’Uomo senza volto di Magritte diviene metafora del vuoto che può provare l’imprenditore, La Danza di Henri Matisse fornisce occasione per parlare dell’armonia che sta alla base del benessere in azienda, l’Orologio molle di Dalì è l’esempio perfetto per promuovere una corretta gestione del tempo, la celeberrima nona sinfonia di Beethoven è utilizzata per spiegare l’importanza del risollevarsi dalla crisi, fino ai giorni nostri con un’opera contemporanea: Caparezza e la sua Eroe permettono di fotografare quanto possa essere talvolta eroico fare impresa oggi.

Accendere i riflettori sulla necessità di sensibilizzare al benessere psicologico negli ambienti di lavoro è uno degli obiettivi del progetto ideato dal Presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, durante il periodo della pandemia e delle restrizioni, e poi ‘sposato’ dall’Ordine degli psicologi di Puglia: “I nostri uffici, le nostre aziende sono luoghi dove trascorriamo moltissimo del nostro tempo ed è necessario si inneschino delle corrette dinamiche per stare bene”, il suo commento. Ma il fine è anche fornire buonumore, motivazione, giusta carica per andare avanti nel percorso non sempre facile dell’imprenditore. “Una caratteristica per fare impresa oggi è l’ottimismo. Per definizione, l’imprenditore è un ottimista. Abbiamo pensato a un progetto che semplicemente lo ricordasse a tutti noi imprenditori”, ha concluso Fontana.

Per accedere ai contenuti basta iscriversi alla newsletter sul sito www.pillolemezzopieno.com.