Psicologo di base in Puglia, c'è la graduatoria provvisoria: "Regione garantirà un servizio essenziale per la salute pubblica"

Prosegue l'iter per l'attivazione dello psicologo di base in Puglia. In questi giorni, sul sito della Regione è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei professionisti che hanno risposto all’avviso pubblico bandito dall'ente per il reclutamento di questa figura.

A darne notizia è la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, promotrice della legge poi approvata all'unanimità dall'assise di via Gentile. “Ormai manca davvero poco – spiega – la Regione garantirà questo servizio essenziale per la salute pubblica a prescindere dal fatto che le persone possano permetterselo o meno. Voglio ringraziare gli uffici regionali dell’assessorato alla Salute, l’assessore Rocco Palese e il direttore del Dipartimento Vito Montanaro per l’impegno e la collaborazione preziosa. Con la pubblicazione della graduatoria la fase di selezione è quasi conclusa”.

“Lo scopo ancora una volta – aggiunge la Presidente del Consiglio regionale - è intervenire sulla prevenzione, prima ancora che sulla cura. Non tutti possono accedere alle cure private, ma tutti hanno diritto di ricevere le migliori cure possibili. Ogni giorno facciamo i conti con terribili fatti di cronaca, dai femminicidi (solo ieri in Italia altre due donne sono state ammazzate dai mariti) al bullismo, dalle discriminazioni alle ripercussioni sui nostri figli della violenza che attraversa i social. La presenza dello psicologo di base potrebbe aiutare ad affrontare e prevenire queste problematiche”.