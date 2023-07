Nuova illuminazione 'smart' nei quartieri di Bari: dal Comune progetto per 4,8 milioni di euro

La Giunta comunale di Bari ha approvato otto delibere relative alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione cittadini, per un importo complessivo di 4 milioni e 890mila euro. Tre delibere si riferiscono alla realizzazione di nuovi impianti, comprensivi di nuovi pali, corpi illuminanti e nuove linee che saranno eseguiti su strade interessate da grandi interventi di riqualificazione o che sostituiranno gli impianti obsoleti ormai irrecuperabili. I provvedimenti interessano tutti i Municipi per una spesa complessiva di 1 milione e 500mila euro rivenienti da fondi Pon Metro. (a tal fine sono stati impegnati due contratti rispettivamente da 598mila euro per i Municipi I, II, III e IV, e un ulteriore contratto da 304mila euro per il Municipio V).

Le altre cinque delibere, una per ogni Municipio, (658mila euro cadauno) riguardano la sostituzione di corpi illuminanti vetusti su impianti esistenti. Si tratta di impianti smart finanziati anch’essi attraverso fondi del PON Metro, per una spesa di 3 milioni e 390mila euro.

“Continuano gli sforzi dell’amministrazione comunale per l’adeguamento degli impianti pubblici cittadini agli standard più moderni - commenta l'assessore cittadino ai lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -, che ci consentirà di conseguire un ammodernamento generale del sistema di pubblica illuminazione e livelli molto alti di efficientamento energetico. Come noto, la tecnologia led offre il vantaggio di abbattere i costi di manutenzione, in quanto la durata delle lampade è decisamente più lunga rispetto a quelle tradizionali, e contestualmente di contenere i consumi energetici con un abbattimento di circa il 50% dei costi. In questo modo si ottengono allo stesso tempo un miglior illuminamento dello spazio pubblico e costi minori. Con questi interventi potremo certamente traguardare, entro la fine di questo mandato, il rinnovamento della metà degli impianti di pubblica illuminazione, circa 15mila su 30mila, sostituendo vecchi corpi illuminanti energivori con nuovi a led più efficienti”.