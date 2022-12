Attività educative domiciliari per giovani con disabilità, online il bando comunale per l'affidamento del servizio

È stata pubblicata online, sul sito istituzionale del Comune di Bari, la procedura di accordo quadro per l’affidamento del servizio di educativa domiciliare integrata in favore di giovani con disabilità, che prevede azioni e interventi educativi personalizzati.

Il servizio di educativa domiciliare 'Semi' è rivolto a giovani di età compresa tra 0 e 25 anni che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che spesso causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione nel tessuto sociale, tanto da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il servizio interviene in una logica di rete per sostenere i beneficiari attraverso una serie di azioni e interventi educativi che favoriscono lo sviluppo della loro autonomia fisica, spaziale e della comunicazione tanto nel contesto di vita familiare, scolastica e sociale, quanto nel percorso di recupero o mantenimento di abilità e nell’accompagnamento della famiglia o dei care giver.

L’importo dell’accordo quadro, di durata quadriennale, ammonta a 5.123.673 euro, per un monte ore complessivo di intervento pari a 203.479, ed è comprensivo del costo del personale impiegato, dell’attività di formazione, della fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, delle assicurazioni, nonché ogni altro onere inerente le attività e le prestazioni oggetto dell’accordo quadro. Nel corso della durata dell’appalto, l’assessorato comunale al Welfare potrà ordinare la quantità di servizi individuati dal capitolato in base alle necessità effettivamente rilevate.

L'attività sarà svolta prevalentemente presso il domicilio dei beneficiari (purché ubicato nel territorio della città di Bari), ma i Servizi sociali potranno valutare la possibilità di dislocare alcune attività mirate presso le sedi dei servizi di welfare cittadino o di altre agenzie educative territoriali.

L’aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di specifiche figure professionali, tra cui un coordinatore, con comprovata esperienza, assistenti sociali iscritti all’albo professionale ed educatori professionali. Potrà, inoltre, avvalersi dell’apporto di ulteriori figure anche attraverso il ricorso a volontari o addetti non professionali per attività complementari alla domiciliarità e finalizzate alla socializzazione.

Le prestazioni dovranno tenersi tra le ore 14.30 e le 20.30, nell'arco di sei giorni su sette settimanali, feriali e festivi, rispettando quanto stabilito dal Piano assistenziale individualizzato, mediamente per 6 ore settimanali ad utente.

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici, eventualmente associati con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o altri soggetti senza scopo di lucro. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 26 gennaio 2023.

"Con la pubblicazione di questa gara destiniamo oltre 5 milioni di euro al sostegno e accompagnamento educativo di minori e giovani adulti con disabilità e spettro autistico - ha commentato l’assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - si tratta del progetto più ampio mai realizzato in città con riferimento a questo target di utenza. Grazie a 'Semi', nato a livello sperimentale e oggi diventato un progetto articolato su 4 anni, potremo contare su equipe qualificate per realizzare, a domicilio o in maniera diffusa, laboratori e percorsi educativi finalizzati a facilitare la socializzazione, il benessere psico-fisico e la partecipazione dei beneficiari ad eventi sportivi culturali, ricreativi e culturali. Parliamo, cioè, di un progetto che non si limita a offrire supporto specializzato ai minori e alle loro famiglie ma che promuove la crescita sociale e culturale dell'intera comunità attraverso un intervento tarato tanto sui bisogni materiali quanto su quelli psicologici e relazionali".