Fondi per gli 'spettacoli dal vivo' nelle periferie della città: il Comune pubblica il bando 'Le due Bari 2023'

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bari, il bando 'Le due Bari 2023' attraverso cui si intende promuovere la realizzazione di spettacoli dal vivo nelle aree periferiche della città tramite la concessione di contributi. Gli eventi di valorizzazione del patrimonio culturale nelle periferie dovranno essere accompagnati da iniziative formative o laboratori (dedicati alle arti performative) dirette all?inclusione sociale, nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura saranno destinate alla realizzazione di progettualità di spettacolo dal vivo in tutte le sue declinazioni (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante) anche multidisciplinari, da realizzarsi sul territorio delle aree periferiche del Comune di Bari, supportate anche dalla realizzazione di attività formative e di laboratorio, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2023.

Sulla base delle linee guida ministeriali, il bando ha come obiettivi l?inclusione e la coesione sociale nelle aree di intervento, la rivitalizzazione sociale e culturale del contesto urbano e la ricaduta socio-economica sul territorio. Nel contempo l?avviso mira a valorizzare la professionalità del comparto dello spettacolo dal vivo, individuando i beneficiari delle risorse tra gli operatori culturali con una significativa esperienza nel settore (finanziati dal Ministero della Cultura nell?ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo) oppure operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni.

Il Comune di Bari riconoscerà un contributo, volto alla copertura fino al 100% delle spese necessarie per l?iniziativa candidata, compreso tra un minimo di 40.000 e un massimo di 80.000 euro, alle proposte che avranno totalizzato un punteggio di almeno 70/100, sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Ministero della Cultura per il Comune, quest?anno pari a 553.911 euro.

Nell?ottica di evitare il doppio finanziamento, la documentazione giustificativa della spesa prodotta dal soggetto beneficiario del bando non potrà essere utilizzata per richiedere ulteriori contributi pubblici, compresi quelli erogati a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Possono presentare domanda gli organismi finanziati nell?ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo ovvero gli organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni.

Le proposte progettuali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 18 aprile esclusivamente via pec con oggetto Avviso pubblico "Le due Bari 2023" all?indirizzo: cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it..

"È un grande successo, per l?assessorato alle Culture della città di Bari, annunciare la seconda edizione del programma Le due Bari - ha commentato l'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci - che, grazie al bando appena pubblicato, conferma l?investimento da parte dell?amministrazione volto a favorire da un lato la realizzazione di un grande cartellone di eventi e laboratori dal basso per i cittadini e i tanti turisti che attraversano il nostro territorio, dall?altro il lavoro degli organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo di tutta l?area metropolitana. In attesa della programmazione del resto dell?anno, con i grandi eventi annunciati e quelli che verranno per questa estate, Bari è sempre più al centro di un panorama culturale vivace con il coinvolgimento di tutti i quartieri della città. La nostra visione strategica, infatti, insiste sulla valorizzazione delle periferie dove, grazie alla cultura, crediamo si possano abbattere i confini dei pregiudizi e rafforzare l?inclusione culturale e sociale attraverso un grande processo non solo di fruizione ma di partecipazione attiva della comunità".