In Puglia 24 località premiate con la Bandiera Blu: nel Barese riconfermate Monopoli e Polignano

Sono in tutto 24, in Puglia, le località premiate nel 2024 con la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato annualmente secondo una serie di criteri che vanno dalle acque di balneazione, ai servizi offerti, dalla pulizia dei lidi alla fruibilità degli approdi turistici.

Con tre nuovi ingressi (San Cataldo a Lecce, Patù e Manduria) e un’uscita (Margherita di Savoia), la Puglia si conferma anche quest'anno al secondo posto in Italia, dopo la Liguria.

Per quanto riguarda la provincia di Bari, ci sono le riconferme di Monopoli e Polignano a Mare, che conservano il riconoscimento già ottenuto in passato. Tra le altre località premiate nella regione figurano le Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta, Bisceglie, Fasano, Ostuni, Carovigno, Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò, Maruggio, Leporano, Castellaneta e Ginosa.

Che cosa sono le Bandiere Blu - La Bandiera Blu, come si legge sul sito dedicato, è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.