Emiliano al Meeting di Rimini: "La Regione impugnerà la delibera che blocca l'uso del Fondo di Sviluppo e Coesione"

“Puglia e Campania impugneranno la delibera del Cipes che vieta l'uso per la parte corrente dell’Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione), come invece prevede la legge". Lo ha annunciato ieri pomeriggio il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la giornata inaugurale della 44esima edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, in svolgimento a Rimini dal 20 al 25 agosto.

"Quel Fondo è sempre stato messo a disposizione delle regioni del Sud e normalmente era usato per supplire alla scarsità dei bilanci ordinari nei confronti del Mezzogiorno - ha ribadito il governatore pugliese - Il Fondo Sviluppo e Coesione è essenziale per completare le politiche di coesione: in Puglia consentirebbe a oltre cinquemila imprese di partire con investimenti già definiti. Il Governo ha purtroppo annunciato di volere impedire l'uso dell'Fsc per la parte corrente, mischiando, come diciamo noi in Puglia, fave con scorze: mettendolo, cioè, insieme con il Pnrr, che è invece una operazione solo finanziaria fatta per evitare che il bilancio dello Stato subisse danni irreparabili. Siamo preoccupati di queste intenzioni che contraddicono le leggi in vigore. Il Cipes ha preso una decisione in contrasto con la legge istitutiva dei fondi".

Al Meeting dal titolo 'L’esistenza umana e? un’amicizia inesauribile', la Puglia è presente con uno stand istituzionale di 100 metri quadri, a cura dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con Sviluppo Economico, Acquedotto Pugliese, Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.

"Sono molto felice di essere al Meeting di Rimini - ha sottolineato Emiliano - La Regione Puglia è impegnatissima con l’Unione Europea per la decarbonizzazione dei suoi impianti industriali, in particolare l’ex Ilva di Taranto. Chiederemo alla Ue di non consentire il definanziamento dal Pnrr della società Dri d’Italia (Direct Reduced Iron), fortemente voluta dal Mario Draghi e guidata da Stefano, Cao che gestisce il sito produttivo ex Ilva e consentirà una rivoluzione tecnologica senza precedenti attraverso il metodo della riduzione diretta che elimina il carbon coke per la produzione di acciaio e consente sia l’utilizzo di rottame di ferro, sia di minerale vergine, abbattendo le emissioni nocive di oltre il 90% e del Co2 del 50%. Non c'è ragione alcuna per definanziare questo progetto e ritardarne la esecuzione. Temiamo che il governo Meloni non abbia la stessa sensibilità di Draghi e siamo molto preoccupati".

Emiliano ha incontrato il presidente della Conferenza Episcopale Italiana cardinal Matteo Maria Zuppi, lo ha ringraziato per il supporto di idee e di vigilanza che la Cei offre alle regioni e ai comuni italiani nello svolgimento delle loro attività istituzionali. Ha poi aggiunto che la Puglia, terra di San Nicola, di dialogo ecumenico e interreligioso, è a totale disposizione della azione di Pace svolta da Papa Francesco e da lui stesso con spirito di fratellanza con i popoli coinvolti nel conflitto russo ucraino.

Durante la prima giornata di lavori a Rimini si è parlato anche di energia ed in particolare di 'Comunità energetiche e povertà energetica: la democratizzazione dell’energia', tema al centro del convegno. "La Regione Puglia - ha affermato Emiliano - persegue da tempo una politica energetica a km zero: dalla produzione da fonti rinnovabili per la quale siamo primi in Italia (su fovoltaico ed eolico ) al sostegno finanziario reddito energetico per l'autoconsumo. Questa ultima misura, considerata dalla Commissione Europea come una buona prassi, consente alla famiglie a basso reddito di istallare impianti di produzione da fonti rinnovabili presso le proprie abitazioni per fruire dell'energia prodotta, quella in eccesso è rivenduta dalla Regione alla rete ed il ricavato alimenta altre installazioni. Anche per edifici pubblici ed imprese la regione sostiene la produzione da fer per autoconsumo. Una politica integrata che attrae verso il nostro territorio investimenti, imprese e persone. E proprio su questo ultimo tema la Regione ha avviato il processo di consultazione sulla strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia. Si chiama 'mareasinstra', come lo scenario che si osserva quando si arriva in Puglia. Ed oggi da questa ribalta nazionale importantissima lanciamo il processo di partecipazione: tutti possono partecipare perché per essere pugliesi basta volerlo".

"Sull’attrattività economica della Puglia parlano i dati - ha aggiunto Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento SviluppoEconomico - Oltre 8 miliardi di investimenti delle imprese, sostenuti con fondi regionali, nell'ultima programmazione hanno generato in Puglia una dinamica positiva che ha portato nel solo 2022 ben 60.000 nuovi occupati, una incidenza superiore alla media italiana. Intorno a questa realtà occorre oggi fare il punto sugli elementi dell'ecosistema favorevoli alla attrazione delle persone e su quelli che necessitano di soluzioni innovative: questo è lo scopo dell'ampio processo di scrittura condivisa della strategia 'mareasinistra' che il presidente ha lanciato oggi dal palco nazionale di Rimini e che il 13 settembre riprendiamo dalla Fiera del Levante a Bari. L'ascolto delle istituzioni, delle imprese, del terzo settore, del partenariato economico e sociale e di tutte le forze politiche sarà il punto di partenza fondamentale per convergere verso questo essenziale obiettivo".