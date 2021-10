Covid e contagi in risalita, Chironna (Policlinico): "In Puglia situazione sotto controllo ma servirà la terza dose"

Negli ultimi giorni i numeri di contagi Covid sono in salita. Lo certificano anche i dati dell’ultimo bollettino che parlano di persone attualmente positive in Puglia: oggi sono 2538, 91 in più rispetto a ieri. Anche il tasso di positività all'1,24 per cento è in risalita rispetto allo 0,65 per cento di una settimana fa. La provincia che va peggio oggi è quella di Bari con 82 casi giornalieri. Ma rimangono per fortuna invariati sostanzialmente i numeri delle persone ricoverate. Maria Chironna, docente di igiene all'Università di Bari e coordinatrice della rete regionale dei laboratori Covid, si dice attenta nel monitorare il fenomeno ma non ancora preoccupata dalle ultime rilevazioni.

“Direi di guardare ai trend settimanali - spiega – vale a dire alla media mobile del numero di casi settimanali, prima di trarre conclusioni. Ma non è inatteso avere un trend in aumento considerato che ci inoltriamo nella stagione invernale. Ci sono ancora non vaccinati, frequentiamo di più i luoghi chiusi, c’è la variante delta a fare la differenza e anche un declino dell’immunità che non evita le infezioni”.

Nelle ultime settimane le maglie delle restrizioni si sono allargate. Si assiste agli spettacoli al cinema e nei teatri a pieno regime, si balla persino nelle discoteche. Situazioni nemmeno immaginabili fino a qualche mese fa. La differenza l’hanno fatta i vaccini. Sull’aumento dei contagi, quindi, Chironna si dice prudente.

“Non c’è da allarmarsi – spiega ancora la professoressa -, ma sicuramente la terza dose per chi ha già completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi è importante per mantenere bassi i contagi”. Indicazione già lanciata i giorni scorsi dall’assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco. Allo stesso tempo però Chironna avverte: “Sarebbe imprudente allentare le misure di prevenzione come uso di mascherine e distanziamento. E, per quanto criticato, il green pass è fondamentale per tenere sotto controllo Covid19”.