Due Frecciargento in uno, in Puglia arriva il treno 'duplex' per Roma

Due Frecciargento accoppiati in un unico treno, per un totale di 14 carrozze e circa 700 posti offerti a bordo: arriva in Puglia, per la prima volta, il 'Frecciargento Duplex' di Trenitalia, per i collegamenti con Roma.

La novità della composizione doppia "di fatto - evidenzia Trenitalia - moltiplica l’offerta di posti disponibili che oggi – con i limiti imposti dalle vigenti norme di prevenzione del COVID - si attesta all’80% della capienza consentita".

Il primo treno parte da Lecce alle 11.15 con fermate a Brindisi (11.38), Bari (12.46), Barletta (13.15), Foggia (13.53) e arrivo a Roma Termini alle 16.55. Il secondo convoglio è previsto in partenza dalla capitale alle 15.05 con arrivo a Foggia (17.55), Barletta (18.32), Bari (19.05), Brindisi (20.05) e Lecce (20.29).

"Un ulteriore segnale di attenzione verso i pugliesi che utilizzano sempre più il treno per gli spostamenti da e verso Roma - sottolinea Trenitalia - nell’ottica di un trasporto sostenibile, alternativo all’utilizzo dell’auto e dell’aereo".