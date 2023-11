Puglia e Giappone più vicini, siglato accordo tra Regione e Comuni della Prefettura di Saga: "Promuovere agricoltura e alimentazione"

Mettere in comune conoscenze e esperienze in ambito agricolo e realizzare programmi promozionali sull’educazione alimentare: è quanto stabilito nell'accordo di cooperazione e partenariato a Bari tra la Regione Puglia e i comuni della Prefettura di Saga, nel sud del Giappone.

L'intesa è stata siglata dall’assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, dal presidente dell’associazione dei sindaci delle Città di Saga e della Fondazione per lo sviluppo dei Comuni della Prefettura di Saga, Shuji Eriguchi, e dal presidente dell’associazione dei Paesi e dei villaggi della Prefettura di Saga, Kenichi Tajima.

A Bari sono arrivati sindaci e rappresentanti giapponesi da 20 città e paesi della Prefettura di Saga area del sud del Giappone che dista solo 600 chilometri da Osaka, la città che sarà il cuore pulsante di Expo 2025. Il Dipartimento Agricoltura oggi ha accolto i sindaci delle Città di Ogi, Karatsu, Takeo, Taku, Kanzaki, Ureshino, e dei Paesi e villaggi di Shiroishi, Kamimine, Yoshinogari, Kiyama, Miyaki, Genkai, Arita e Omachi che continueranno il loro giro in Puglia visitando anche alcune aziende agricole.

“La Puglia è terra di storia millenaria, di arte e di cultura. Siamo orgogliosi che parte importante della nostra cultura sia quella legata alle nostre tradizioni agroalimentari, uniche al mondo per ricchezza e salubrità, come sancito dall'Unescocon il riconoscimento della Dieta Mediterranea Patrimonio immateriale dell’Umanità – ha ricordato Pentassuglia, dando il benvenuto alla delegazione giapponese – e che oggi riconosciamo anche in questo Patto di Amicizia. Naturalmente il Giappone, che ospiterà l’Expo 2025, è un mercato importantissimo in termini di export ed è per noi vitale aprirci a nuovi orizzonti: oggi lo abbiamo fatto riallacciando una stretta relazione con la Prefettura di Saga, sospesa solo a causa della pandemia da COVID-19. Guardiamo al futuro in termini concreti e coerenti, partendo dall’agricoltura che è parte di tutti noi”.

Come ricordato anche da Shuji Eriguchi, i primi contatti tra la Puglia e la Prefettura di Saga risalgono al 2015, con la visita dei primi 38 funzionari giapponesi: “La Puglia e la Prefettura di Saga sono molto simili, anche geograficamente – ha sottolineato il presidente dell’associazione dei sindaci delle Città di Saga e della Fondazione per lo sviluppo dei Comuni della Prefettura di Saga – e per noi l’agricoltura è fondamentale. Gli scambi di conoscenze per noi sono fondamentali e siamo molto interessati in particolare al funzionamento delle Masserie Didattiche che affiancano alla produzione agricola e zootecnica la mission sull’educazione alimentare”.