In Puglia via libera alla figura dello psicologo di base: "Risposta importante a un bisogno dei cittadini, ora una legge nazionale"

Con l'approvazione della legge avvenuta due giorni fa in Consiglio regionale, la Puglia ha dato il via libera all'istituzione dello 'psicologo di base'. Una figura professionale che, come previsto dal provvedimento, sarà inserita in ciascuno dei distretti sociosanitari regionali, per dare la possibilità ai cittadini pugliesi di ottenere un supporto psicologico usufruendo di una prestazione a carico del Servizio Sanitario Regionale.

"Si tratta di un primo passo importante", commenta a Baritoday il commissario straordinario dell'Ordine degli Psicologi di Puglia, Giuseppe Luigi Palma. "Come Ordine professionale - spiega Palma - siamo stati coinvolti sin dall'inizio dalla prima firmataria della legge, Loredana Capone, e non possiamo che esprimere soddisfazione per la sua approvazione". Un provvedimento che riconosce "l’importanza, in tema di salute, della dimensione psicologica", dando ascolto a una domanda che va delineandosi in maniera sempre più netta tra i cittadini.

A tracciare un quadro di un "bisogno ampiamente presente" nella popolazione è un'indagine condotta dall’Istituto Piepoli per il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi: "Su un campione rappresentativo della popolazione italiana composto da uomini e donne che hanno compiuto la maggiore età - evidenzia Palma - emerge che un italiano su dieci vorrebbe andare dallo psicologo, ma è costretto a rinunciarvi per motivi economici. Quasi uno su cinque (17%) si è rivolto alle cure di un esperto, una percentuale che rimane abbastanza simile tra uomini (16%) e donne (18%), ma che aumenta sensibilmente (25%) nella fascia di popolazione più giovane, quella dai 18 ai 35 anni". A livello regionale, a dare un'idea del bisogno espresso dai cittadini pugliesi sono anche i numeri delle richieste presentate per il 'Bonus psicologo' introdotto nel periodo post pandemia: oltre 12mila domande, a fronte di uno stanziamento complessivo di circa un milione e 645mila euro, risultato comunque insufficiente a soddisfare tutte le istanze.

"Fondamentale nell'attivazione della figura dello psicologo di base in Puglia - sottolinea Palma - sarà l'interazione con i medici di base e i pediatri di libera scelta, per informare e indirizzare i cittadini verso il nuovo servizio. Successivamente, attraverso i provvedimenti di attuazione, potrà anche essere prevista la possibilità di accesso diretto alla prestazione".

Nell'istituzione della figura dello psicologo di base la Puglia segue altre regioni italiane, come la Toscana e la Campania, ma, sottolinea il commissario dell'Ordine degli Psicologi di Puglia, l'auspicio è quello di un intervento a livello nazionale con l'approvazione di proposte di legge già presentate. "Innanzitutto per una questione di equità e omogeneità - spiega Palma - Affinché tutti i cittadini italiani possano vedersi riconosciuto tale servizio". In secondo luogo, per garantire un inquadramento contrattuale nazionale a questa figura professionale. "Quella dello psicologo di base - spiega Palma - è una figura nuova, che necessita di un contratto collettivo nazionale. E' una materia su cui le Regioni non possono legiferare, per questo l'approvazione della legge nazionale consentirebbe l'attivazione delle procedure per un contratto nazionale specifico, senza ricorrere a norme transitorie".

Per riguarda la Puglia, dopo l'ok alla legge in Consiglio, il prossimo step è rappresentato dai provvedimenti attuativi che dovranno essere emanati dall'assessorato alla Salute. Nel provvedimento è già previsto uno stanziamento finanziario di 450 mila euro per l’anno 2023, che dovrebbe diventare di un milione e mezzo per gli anni successivi. "Con le norme transitorie si può partire immediatamente ma - rimarca Palma - è necessario che si proceda subito con i provvedimenti attuativi anche per attivare tutte le procedure, così come previste nella legge, per realizzare i corsi di formazione, organizzati a livello regionale, per gli psicologi di base. Parallelamente, l'approvazione della norma nazionale attiverebbe le procedure per il contratto nazionale, consentendo al servizio di avere tutti gli elementi per entrare a regime".