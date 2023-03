Ager e Aqp insieme, in Puglia una nuova società per la gestione dei rifiuti

Una nuova società per gestire meglio in Puglia lo smaltimento dei rifiuti. Il progetto della Regione Puglia è stato presentato questa mattina a Brindisi, dal presidente Michele Emiliano, dall'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, dalla presidente di Ager Puglia Fiorenza Pascazio e dal presidente di Acqedotto pugliese, Domenico Laforgia, insieme ai sindaci di Brindisi, Riccardo Rossi, e di Lecce, Carlo Salvemini.

Secondo quanto previsto dal progetto Ager, l'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti, entrerà nella compagine sociale di Aseco, società ad oggi partecipata al 100% da Aqp che si occupa di trattamento e recupero dei rifiuti organici. Acquedotto pugliese potrà affidare alla nuova società il recupero dei fanghi di depurazione, mentre Ager la gestione della frazione organica da rifiuto urbano (Forsu), attraverso impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di quei materiali.

La nascente società, nei piani della Regione, attuerà gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato dal Consiglio Regionale, rafforzando la dotazione impiantistica pubblica. Nei piani della Regione, la Newco consentirà di abbattere il costo pro capite per il trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione "che in Puglia che attualmente sconta l’aggravio dei costi derivanti dall’attuale deficit impiantistico".

La Newco sarà una società sottoposta al controllo analogo congiunto di Aqp e Ager e svolgerà la propria attività a favore dell'Ager e di Aqp. I soci avranno un ruolo paritetico nella gestione della Newco in quanto nell'Organo amministrativo avranno una propria rappresentanza, in fase di start up il Consiglio sarà composto da tre membri di cui uno indicato da Ager e successivamente la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone con due componenti indicato da Ager. E' prevista anche la figura del direttore generale che sarà indicato sempre da Ager. Le cariche saranno svolte a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese.

"L’ingresso di Ager in Aseco produrrà solo effetti positivi - ha detto il presidente Emiliano - Risparmi per i cittadini e benefici per l’ambiente. La nascita della nuova società è un’operazione coerente con la normativa vigente e persegue una virtuosa e stabile collaborazione attraverso la creazione di un soggetto in house a controllo analogo congiunto". "Abbiamo lavorato per anni per garantire che il settore dell’impiantistica dei rifiuti avesse un operatore pubblico - ha detto Emiliano - in grado di creare delle condizioni economiche utili ad abbassare la pressione della fiscalità nei confronti dei Comuni. L’analisi effettuata sul settore rifiuti ci ha convinti che le criticità che abbiamo riscontrato si sostanziano in una una inefficienza del sistema che si scarica sulle tasse dei cittadini. Per questo abbiamo individuato un meccanismo che, senza creare danno agli imprenditori privati, vada a vantaggio dei cittadini migliorando l’efficienza del sistema e garantendo un abbassamento della pressione fiscale".

"L’operazione - ha spiegato l’assessore Maraschio - è finalizzata ad attuare gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), rafforza la dotazione impiantistica pubblica del territorio per chiudere il ciclo dei rifiuti urbani in applicazione dei principi comunitari e nazionali di “autosufficienza” e di “prossimità”, sfrutta le sinergie del trattamento congiunto dei fanghi di depurazione con la Forsu, restituendo all’ambiente un compost di qualità".

"È un'operazione di grande lungimiranza per il sistema pugliese e per i Comuni - ha detto la presidente di Ager, Fiorenza Pascazio - Andrà a colmare il gap impiantistico che è la causa di tutti problemi per la chiusura del ciclo dei rifiuti. La società metterà insieme Ager e Acquedotto pugliese: Ager acquisterà il 40 per cento delle quote di Aseco, società partecipata di Aqp e occuperà della gestione diretta degli impianti".

"Con questa operazione industriale AQP potrà gestire in Puglia il trattamento dei fanghi di depurazione, riducendo le attuali spese per lo smaltimento fuori regione ed ottenendo così - ha sottolineato il Presidente di Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia – una contestuale riduzione del costo a carico della tariffa del servizio idrico integrato e di quello ambientale per il trasporto. Sfruttando le sinergie del trattamento congiunto dei fanghi di depurazione con la Forsu restituiremo un compost di qualità, tutelando maggiormente ambiente e salute pubblica".