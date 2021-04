Covid in Puglia: occupati al 50% i posti letto di area medica. Terapie intensive piene al 45% (15 punti sopra la soglia critica)

Nella giornata di ieri, 2 aprile, il bollettino epidemiologico regionale segnalava in Puglia 2.142 pazienti ricoverati per Covid. Numeri che confermano la pressione sugli ospedali, e che trovano riscontro anche nel monitoraggio quotidiano dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) relativo al tasso di occupazione dei posti letto.

Con i dati aggiornati a ieri, 2 aprile, la percentuale di occupazione dei posti letto di Malattie infettive e Pneumologia da parte di pazienti Covid in Puglia è salita al 50% (un punto in più rispetto al giorno precedente), mentre quella delle Terapie intensive è al 45% (stabile da tre giorni).

Nello specifico dei numeri, sino a ieri erano 263 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni di Puglia (14 sono stati i nuovi ingressi), mentre le persone assistite in ‘area non critica’ erano invece 1.879.

In ogni caso, la percentuale di occupazione dei posti letto segna numeri ben al di sopra delle soglie critiche fissate dal Ministero (30% per le Terapie Intensive, 40% per i reparti di Area non critica).

Ieri intanto, i dati dell'ultimo monitoraggio Iss-Ministero della Salute hanno confermato per la nostra regione uno scenario di 'rischio alto': la Puglia dunque resterà in zona rossa anche dopo Pasqua, probabilmente per almeno due settimane.