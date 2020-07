Puglia regina dell'estate 2020: è la prima meta in Italia per il mese di agosto

La Puglia si conferma in testa alle mete preferite dagli italiani per il mese di agosto. Ad affermarlo è un'indagine realizzata da Cna Turismo sui propri associati, La regione è in vetta seguita sul podio da Toscana e Sicilia, per un'annata funestata dall'emergenza covid-19: “Siamo i migliori di Italia - ha dichiarato in modo entusiasta il governatore Michele Emiliano - . Siamo la prima meta turistica più desiderata dagli italiani in questa stagione. Stiamo combattendo con la bellezza della Puglia, con i sacrifici degli operatori, con la sanità pugliese che funziona. Stiamo combattendo per superare la crisi economica che è venuta con il coronavirus e ci stiamo riuscendo alla grande. Non molliamo, la Puglia è davvero una grande regione” conclude Emiliano.

“Il lavoro fatto bene dà buoni frutti - dichiara l’assessore all’industria turistica eculturale Loredana Capone - stiamo facendo di tutto per sostenere la nostraeconomia, in sicurezza, tutelando l’ambiente, facendo rete con gli operatori,investendo nel patrimonio culturale, puntando sul turismo di prossimità, valorizzandotutti i luoghi della Puglia, dalle grandi mete agli angoli meno conosciuti ma non meno incantevoli”.