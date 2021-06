Rsa senza personale:"La Regione ci faccia assumere infermieri extracomunitari o una parte dei 2mila assunti per il Covid"

L’idea è quella di chiudere almeno uno dei punti richiesti da mesi: istituzione di un tavolo permanente, messa a disposizione di infermieri, possibilità di assunzione di personale extracomunitario data l’emergenza, accreditamenti con la Regione. I responsabili delle Rsa incontreranno mercoledì 17 giugno i vertici dell’ente, a cominciare da Vito Montanaro, responsabile del dipartimento di Prevenzione. “Non vogliamo più incontri interlocutori – spiega Antonio Perruggini, di Welfare a Levante – vorremmo ottenere ora risultati concreti”.

Una vertenza la loro che nasce dalla carenza, denunciata i mesi scorsi, di personale infermieristico reclutato per lo più dalle strutture pubbliche per l’emergenza Covid. “Con soli 252 ricoverati – aggiunge Perruggini - 60 infermieri sono sufficienti. Una arte minima degli altri 1940 assunti possono colmare le nostre carenze. Non capiamo, poi, perché il decreto per l’emergenza dà la possibilità di reclutare personale da paesi extracomunitari ma la nostra Regione non permette di poterlo fare, più emergenza nelle nostre strutture non vedo dove possa esserci”.

Questione che si aggiunge all’iter di accreditamento di Rsa e Centri Diurni. Il 90 per cento delle 500 strutture che sviluppano circa 1 miliardo di fatturato, 20mila dipendenti e assistono 40 mila pazienti anziani non autosufficienti e disabili, non lo sono ancora, a detta dei rappresentanti. “Serve la presenza del decisorio politico all’incontro” aggiunge Perruggini. Tariffa del trasporto dei centri diurni, copertura delle spese, rimborsi per l’acquisto e la dotazione di Dispositivi di protezione individuale e tamponi, sono alcuni degli altri punti all’ordine del giorno.