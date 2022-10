Covid, stop ai test gratuiti in farmacia: a pagamento anche in Puglia

Stop ai tamponi Covid gratuiti in farmacia. Da oggi anche in Puglia (unica regione ad aver conservato la gratuità dopo il 31 dicembre 2021) non sarà più possibile effettuare i tamponi di controllo e conferma della positività al Coronavirus senza pagare. Dunque, i test prescritti dai medici saranno a carico dei pazienti, che per non sostenere costi potranno tuttavia rivolgersi alle Asl o ai centri clinici privati convenzionati.

La fine della gratuità è stata stabilita con una circolare del Dipartimento Salute. La Puglia finora, come riporta l'Ansa, ha speso circa 13 milioni di euro per i test gratis effettuati nelle farmacie.