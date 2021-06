Puglia, una storia d'amore tra bellezze e voglia non partire più: il video-racconto per la campagna di promozione turistica 2021

Uno spot ma anche un racconto di una storia d'amore, quella tra chi scopre la Puglia e non la vuole lasciare più: è la clip girata dalla regista Francesca Muci la protagonista della campagna di comunicazione di Pugliapromozione per l'estate 2021. Il video, nelle versioni da 90”, 30” e da 15”, andrà in onda a partire da domani 20 giugno sui canali tv nazionali, sul web e sui social. Il target di riferimento è il pubblico pugliese e italiano.

Il video racconta la storia di un bambino in vacanza in Puglia con la famiglia che, quando scopre che deve tornare a casa, corre in bici dalla sua innamorata che lo aspetta in riva al mare, promettendole che non partirà più. Nel video le immagini che rimandano alla bellezza della Puglia che è nel paesaggio, nel profumo del mare, nella pietra scolpita, nel cibo della tradizione e nella tradizione conservata, sono raccontate con gli occhi pieni di amore del piccolo protagonista che ha trovato il suo primo amore in Puglia.

“Le note della composizione del maestro Daniele Durante accompagnano il nostro desiderio di tornare ad accogliere le cose belle della vita, con responsabilità, con amore, prendendoci cura delle persone, in sicurezza – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - Spero che le emozioni che suscita in me questo video possano arrivare a tutti gli italiani e ai pugliesi, affinché possano scegliere la nostra regione come meta dell’estate, per riscoprirla e innamorarsi ancora”.

“La nuova campagna di comunicazione firmata da Pugliapromozione è in grado di mettere perfettamente in luce tutto l’impegno con il quale la Regione Puglia si sta prodigando per assicurare una serena e sicura ripartenza dei settori del turismo e della cultura - commenta Massimo Bray, assessore alla Cultura e al Turismo - Una campagna di comunicazione che sottolinea quanto il patrimonio paesaggistico e storico-artistico della nostra Regione sia vocato naturalmente a emozionare, a offrire sensazioni speciali. La Puglia, in lizza tra le migliori destinazioni europee per il turismo balneare e culturale, è sempre pronta a stupire con le sue bellezze ed eccellenze da scoprire. Dobbiamo essere consapevoli che ognuno dei territori delle nostre sei Province è capace di fare innamorare di sé sempre più visitatori, coi suoi valori identitari legati a scorci, sapori e suoni che evocano una memoria autentica. Il mio augurio è che la regione ritratta in “Puglia, una storia d’amore”, con i suoi luoghi meravigliosi e nei suoi tempi distesi, possa essere, almeno in parte, una soluzione alle paure e agli affanni dei nostri giorni, e che i suoi valori possano influire positivamente sulle vite di tutti coloro che vorranno venire a trovarci ed essere nostri concittadini. Per qualche tempo, oppure per sempre”.

“Adesso si riparte davvero per re-innamorarsi e far innamorare della Puglia. Con una campagna di comunicazione potente sia sotto il profilo espressivo che sotto il profilo dei mezzi di comunicazione coinvolti – commenta Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia - Una campagna tutta pugliese, realizzata da Pugliapromozioneesclusivame nte con talenti, autori, professionisti, aziende della nostra regione”.

Per la regista Francesca Muci: “La prima vacanza è come il primo amore. È un sogno bambino che cresce dentro di te. Seguendo il battito del cuore che solo il primo amore può regalarti, e uno sguardo innocente e curioso, abbiamo tessuto un piccolo racconto, percorrendo luoghi che non andranno più via dai tuoi occhi e dal tuo cuore. Tante strade, sguardi, profumi, racconti, sapori, e suoni magici uniti come in una unica grande strada solcata dall’azzurro di cielo e mare, dalla sua terra, fino a giungere in un abbraccio accogliente e pieno di autentica felicità. La Puglia è così. Ti aspetta e ti accoglie durante ogni tuo viaggio, rendendolo sempre speciale”.