Vaccini anticovid, in Puglia "accordo vicino" per le somministrazioni nelle farmacie: "Oltre il 60% ha aderito"

A dichiararlo è il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Bari e Bat: la conclusione dell'intesa previsto per la prossima settimana, anche se al momento peso la carenza di dosi disponibili

Vaccino anticovid anche in farmacia? In Puglia l'accordo è "dirittura di arrivo". Ad assicurarlo all'agenzia Dire è Luigi d'Ambrosio Lettieri, presidente dell'ordine dei farmacisti di Bari e Bat.

"In verità, - ha spiegato d'Ambrosio Lettieri - non stiamo pressando a causa della mancanza di dosi perché una volta firmato l'accordo è giusto essere consequenziali e ora il momento è un po' delicato. Comunque mi auguro che entro la prossima settimana sigleremo tutto". Federfarma e Governo hanno siglato una intesa in tal senso a fine marzo scorso.

In Puglia ha aderito "oltre il 60 per cento delle farmacie presenti sul territorio", specifica d'Ambrosio Lettieri.

