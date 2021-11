Dal terremoto a San Marco in Lamis al soccorso alpino a Statte: oltre 500 vigili del fuoco in esercitazione nazionale

“Sono giornate importanti perché mettono sistema tutte le squadre pugliesi che potranno utilizzare le nuove tecnologie per la gestione del personale che in 30 secondi può mobilitare fino a mille persone”. Luigi Menolascina è il coordinatore dei vigili del fuoco della direzione Puglia. Ha il quadro delle esercitazioni che coinvolgono oltre 500 pompieri pugliesi dal 16 al 19 novembre, operazione che prende il nome dal nuovo sistema in atto: Bottone rosso. Si tratta di un’emergenza complessa nell’ambito dell’esercitazione nazionale per emergenza sismica organizzata dalla direzione centrale per l’Emergenza del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

“Lo scorso anno –spiega Menolascina - è cambiata la nostra circolare interna perla gestione delle colonne nazionali ma, soprattutto, è cambiata la dotazione con le nuove tecnologie di gestione del personale sul campo che col nuovo sistema in 30 secondi ci permette di mobilitare fino a mille persone conservando la presenza nelle postazioni delle altre province”. Così i vigili del fuoco i questi giorni simulano un intervento per un sisma da 5.9 gradi della scala Richter tra San Marco in lamis, San Severo e San Giovani Rotondo. L’individuazione e la rimozione, con l’apporto di macchinari di analisi, droni e unità cinofile, di una sostanza tossica in una cava di Bitetto. Un intervento dopo un incidente stradale su auto elettriche e bride dai comandi provinciali di Bari e Brindisi, l’individuazione di una persona scomparsa su Costa Merlata, un salvataggio alpino in una gravina di Statte e un soccorso in mare a Polignano. Sono otto gli scenari ripetuti nella quattro giorni con in più l’allestimento di un campo base a Villanova di Brindisi.

“Con le nuove tecnologie messe appunto da Igv – spiega ancora Menolascina - potremmo sapere in poco tempo quante persone presumibilmente sono rimaste intrappolate in un edificio crollato e a che profondità, in base alle caratteristiche dell’edificio e della zona. Per questo è fondamentale l’apporto delle nuove strumentazioni e del lavoro di squadra che si avvale della collaborazione della polizia, di operatori della Croce Rossa e della Protezione Civile regionale”.