Degustazioni, mostre e visite ai monumenti simbolo della città: a Rutigliano aperto il 'Puglia Wine Festival'

Si è aperto ieri a Rutigliano il 'Puglia Wine Festival - Festa del vino e dei sapori d’autunno” giunto alla sua quarta edizione. Nel cuore antico della cittadina in provincia di Bari, occhi puntati sull’evento enogastronomico promosso dall’Aps SensAzioni del Sud in collaborazione con Core Live Show e il patrocinio del Comune. Un evento dedicato ai vini pugliesi, alle tipicità gastronomiche, alla musica popolare ma anche alla scoperta delle bellezze artistiche e monumentali del luogo con percorsi artistici e l’apertura straordinaria dei luoghi simbolo della città, dalla Torre Normanna al Museo del Fischietto in terracotta.

A chiudere la serata è stato lo show dei 'Cipurrid' che ha fatto scatenare la piazza in balli improvvisati e tanta allegria. Anche stasera, sabato 28 ottobre, dalle 19 l’apertura degli angoli di degustazione lungo le vie del borgo con un ruolo di primo piano affidato alle 8 cantine selezionate per questa edizione del Puglia Wine Festival.

Fra un calice di negramaro, primitivo e l’immancabile vino novello, ci saranno anche le caldarroste cotte al fuoco e altri piatti tradizionali come il rinomato 'grano buono di Rutigliano' che sarà proposto dall’Associazione Porta Nuova.

Previste le aperture di mostre, musei e monumenti della città, a disposizione per visite guidate. Nel programma è compresa anche tanta musica folkloristica come il 'giro di pizzica' fra le vie del borgo.

Stasera è prevista l’esibizione dell'Orchestra Mancina mentre domani, domenica 29 ottobre, per il gran finale del festival sul palco saliranno i 'Terraross'.