Zona arancione Puglia, dal 26 riaprono i negozi e non solo: le nuove regole e i divieti

Il passaggio, dopo 6 settimane di rosso, della Puglia in zona arancione, consentirà un minimo di respiro in più per qualche attività commerciale e, più in generale, per le libertà individuali quotidiane. Fermo restando il coprifuoco dall 5 alle 22, si allarga il raggio d'azione per i cittadini.

Si può andare a fare visita a parenti e amici, pur nello stesso comune e nel limite si una sola volta al giorno. La novità del decreto che entrerà in vigore dal 26 aprile è che, stavolta, ci si potrà presentare fino a 4 persone più eventuali under 14 e disabili. Per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti è consentito spostarsi entro i 30 km dal confine del proprio centro. Resta possibie spostarsi per esigenze lavorative, situazioni di bisogno o motivi di salute, Autorizzato anche il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case Le persone munite di certificazione verde potranno spostarsi anche da altre regioni verso la Puglia e viceversa, senza limite di zona. Il pass è attribuibile a chi ha completato il ciclo di vaccinazione da un massimo di sei mesi, chi si è ammalato di covid ed è guarito (entro sei mesi), chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (dura 48 ore dalla data del test)..

Attività commerciali e negozi

Con la zona arancione riaprono tutte le attività commerciali non essenziali: via libera a parrucchieri e barbieri chiusi in zona rossa, così come, ad esempio, per i negozi di abbigliamento. Per quanto riguarda ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie resta il divieto di consumazione all'interno ma con possibilità di asporto e di domicilio. In particolare, l'asporto è consentito senza restrizioni dalle 5 alle 18 mentre dalle 18 alle 22 è vietato per locali che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.

Sport e tempo libero

Restano chiuse, ancora, le sale cinematografiche, da concerto e i teatri che potranno svolgere le loro attività in zona gialla. Per quanto riguarda lo sport, invece, è consentito effettuare attività sportiva in forma individuale e all'aperto. Vietata, invece, quella di contatto e di squadra, possibile in zona gialla. Chiuse ancora palestre e piscine.

Scuole e riaperture

Per quanto riguarda la scuola, invece, riaperture in presenza senza limiti per scuole dell'infanzia, primaria, medie e al 50% (almeno) per le superiori. Anche per le Università è previsto, in zona arancione, il ritorno prevalente alle lezioni e alle attività in aula.