La Puglia torna in zona arancione. Spostamenti, attività commerciali, scuola: ecco cosa cambia

Da oggi, lunedì 26 aprile, la Puglia torna in zona arancione. Un passaggio che - tra le differenze principali rispetto alla zona rossa - vede la riapertura delle attività commerciali non essenziali, così come possono tornare in attività parrucchieri e centri estetici. Cambiamenti rispetto alla zona rossa riguardano anche la scuola, anche se in Puglia è stata comunque confermata l'ordinanza regionale che lascia alle famiglie, fino alla fine dell'anno scolastico, la facoltà di scelta tra lezioni in presenza e didattica digitale integrata.

Spostamenti e visite

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Si può andare a fare visita a parenti e amici, pur nello stesso comune e nel limite si una sola volta al giorno. La novità del decreto che entrerà in vigore dal 26 aprile è che, stavolta, ci si potrà presentare fino a 4 persone più eventuali under 14 e disabili. Per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti è consentito spostarsi entro i 30 km dal confine del proprio centro. Resta possibie spostarsi per esigenze lavorative, situazioni di bisogno o motivi di salute. Autorizzato anche il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Le persone munite di certificazione verde potranno spostarsi anche da altre regioni verso la Puglia e viceversa, senza limite di zona. Il pass è attribuibile a chi ha completato il ciclo di vaccinazione da un massimo di sei mesi, chi si è ammalato di covid ed è guarito (entro sei mesi), chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (dura 48 ore dalla data del test)..

Attività commerciali e ristorazione

Con la zona arancione riaprono tutte le attività commerciali non essenziali: via libera a parrucchieri e barbieri chiusi in zona rossa, così come, ad esempio, per i negozi di abbigliamento. Per quanto riguarda ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie resta il divieto di consumazione all'interno ma con possibilità di asporto e di domicilio. In particolare, l'asporto è consentito senza restrizioni dalle 5 alle 18 mentre dalle 18 alle 22 è vietato per locali che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.

Sport e tempo libero

Restano chiuse, ancora, le sale cinematografiche, da concerto e i teatri che potranno svolgere le loro attività in zona gialla. Per quanto riguarda lo sport, invece, è consentito effettuare attività sportiva in forma individuale e all'aperto. Vietata, invece, quella di contatto e di squadra, possibile in zona gialla. Chiuse ancora palestre e piscine.

Scuola e Università

Per quanto riguarda la scuola, invece, riaperture in presenza senza limiti per scuole dell'infanzia, primaria, medie e al 50% (almeno) per le superiori. Anche per le Università è previsto, in zona arancione, il ritorno prevalente alle lezioni e alle attività in aula.

(foto di repertorio)