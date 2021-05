Puglia e zona bianca, da domani il conto alla rovescia? Ipotesi passaggio il 14 giugno

Il 14 giugno giornata della svolta con la Puglia in zona bianca? L'ipotesi non è tanto remota e domani potrebbe esserci un primo passo in tal senso, con il monitoraggio della Cabina di Regia Ministero-Iss. Per accedere alla fascia con meno restrizioni Covid, servono tre settimane con un'incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti. Secondo l'ultimo valore, preso in esame oggi, la Puglia è a 49,6, quindi leggermente sotto la soglia limite (a rischio arrotondamento proprio a 50).

Se si dovesse tenere conto di un valore, comunque, sotto il 50, senza arrotondamento in eccesso, la Puglia potrebbe già incamerare la prima settimana. Con una conferma della tendenza al ribasso, la regione potrebbe ottenere le altre due settimane per passare in bianco dal 14 giugno. La promozione consentirebbe, di fatto, di abbandonare il coprifuoco con sette giorni d'anticipo rispetto al 21 giugno, limite fissato dal governo per l'abolizione a prescindere dalle zone. La fascia bianca permetterebbe anche una riapertura di altre attività, lasciando sostanzialmente come norme di protezione le mascherine e il distanziamento.