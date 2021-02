La Puglia ritorna in zona gialla da giovedì: c'è il via libera dopo la riunione della cabina di regia Ministero-Iss

Nel corso dell'incontro, infatti, è stata accolta la richiesta avanzata dalla Regione che, con un documento presentato nei giorni scorsi, contestava la valutazione di rischio 'alta' che non consentiva, nonostante l'indice di contagio Covid Rt sotto l'1, il passaggio di fascia

La 'promozione' arriverà già giovedì: la Puglia a breve tornerà in zona gialla, dopo la decisione della riunione straordinaria della Cabina di Regia composta da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Nel corso dell'incontro, infatti, è stata accolta la richiesta avanzata dalla Regione che, con un documento presentato nei giorni scorsi, contestava la valutazione di rischio 'alta' che non consentiva, nonostante l'indice di contagio Covid Rt sotto l'1, il passaggio di fascia.

La Puglia era stata quindi confermata in arancione. Il documento, invece, certifica circa 100 posti in più in terapia intensiva, abbassando la percentuale di occupazioni nelle rianimazioni sotto la soglia critica. Nella riunione odierna, invece, è stata quindi accettata la richiesta della Puglia. Da giovedì, dunque, potranno riaprire ristoranti e bar fino alle 18, oltre ai musei, alle biblioteche e agli istituti di cultura. Consentita la circolazione sull'intero territorio regionale.