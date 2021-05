La Puglia più vicina alla zona gialla: incidenza scesa da 241 a 170, in calo anche il tasso di positività

on è, dunque, affatto utopistico parlare di ritorno in zona gialla, per quanto andranno analizzati altri parametri come l’indice rt o la classificazione di rischio

Con 170 casi per 100mila abitanti la Puglia chiude la settimana 29 aprile-6 maggio che la cabina di regia del Ministero della Salute prenderà in considerazione per calcolare l’incidenza nel consueto monitoraggio di domani.

Si tratta del valore più basso mai registrato negli ultimi 67 giorni. Non è, dunque, affatto utopistico parlare di ritorno in zona gialla, per quanto andranno analizzati altri parametri come l’indice rt o la classificazione di rischio. Tuttavia, rispetto al precedente periodo di monitoraggio, i casi in Puglia sono calati del 21%, mentre l'incidenza è passata da 214 a 170.

Il tasso di positività, al netto di qualche estemporanea impennata, è in flessione. Negli ultimi sette giorni il rapporto tra tamponi e positivi non ha mai raggiunto il 10%, ed è a una media del 7,8%. Come riporta il sito CovidTrends, “per controllare il tracciamento del contagio è necessario che tale tasso sia sempre inferiore al 7-8%. Sopra tale soglia il virus diventa endemico e più difficile da sottoscrivere”.

Per quanto riguarda i ricoverati, l’ennesimo calo registrato oggi ha riguardato esclusivamente i reparti di area non critica, scesi da 1548 a 1512, tornando al 40% di tasso di occupazione (la soglia critica fissata dal Ministero della Salute) dopo quasi 2 mesi.

Per converso, si osserva un nuovo aumento dei pazienti in terapia intensiva (dove si sono registrati 30 nuovi ingressi, numero più alto a livello nazionale), saliti da 194 a 202, per un tasso di occupazione del 34%, comunque in ribasso al 49% rilevato lo scorso 18 aprile.

Tuttavia, nel monitoraggio del Ministero, l’ultimo rilevamento tenuto in considerazione è quello di martedì scorso, quando i tassi di occupazione erano rispettivamente del 42% per i reparti di pneumologia e malattie infettive, e del 34% per le terapie intensive.

Percentuali comunque in calo rispetto al monitoraggio della scorsa settimana (46% e 39%) (fonte Foggiatoday).