La Puglia da gialla a rossa senza passare per l'arancione

Nè gialla, men che meno arancione. Da lunedì 15 marzo la Regione Puglia diventa rossa con Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento.

Zona rossa confermata anche per la Campania e il Molise. "Tutte le altre regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato stamane. È in corso una "verifica sui dati della Basilicata. La sola Sardegna resta in area bianca".

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà dunque nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedi' 15 marzo.