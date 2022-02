Guerra in Ucraina, Emiliano: "Seguiamo la situazione dei pugliesi bloccati"

La Regione sta seguendo "tutte le situazioni" che riguardano cittadini pugliesi bloccati in Ucraina: lo ha detto oggi il presidente, Michele Emiliano, parlando a margine di una conferenza stampa.

Emiliano, come riporta l'Ansa, ha risposto a chi gli chiedeva della situazione di molti pugliesi rimasti bloccati nel Paese dopo l'invasione russa, e che chiedono aiuto per poter tornare a a casa. Tra questi, c'è anche un giovane ballerino di Capurso, che si trova solo a Kiev: Emiliano ha detto di aver parlato ieri con il padre del ragazzo, spiegandogli che "in questo momento non arriva e non parte nulla da Kiev".

"La guerra - ha aggiunto - è una cosa terribile, dove tutto è stravolto e non c'è più la possibilità di vivere. Molto peggio del lockdown, infinitamente più drammatica e difficile del lockdown. La guerra è vera, le bombe uccidono, non è un film".