Pulizia e manutenzione del 'verde' a Japigia: squadre Amiu al lavoro in via Troisi

"Oggi sono in corso gli interventi di pulizia e diserbo nelle aree verdi tra via Toscani e via Troisi nel quartiere Japigia. Una manutenzione che si attendeva da tantissimi anni", lo ha comunicato il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, dopo il sopralluogo nelle zone interessate dai lavori delle squadre dell'Amiu.

"L'area del ex mercato coperto era abbandonata da diversi anni e la vegetazione ha preso il sopravvento - ha commentato Leonetti - trasformando la stessa in un luogo incolto e poco decoroso. Gli operai Amiu, incaricati per la manutenzione straordinaria, stanno intervenendo per questi luoghi del nostro Municipio. Finalmente le tante segnalazioni ricevute sull'argomento saranno soddisfatte e l'incuria cederà il passo a esemplari di ginestra, oleandro, tamerici, pitosforo, alloro e palme". L'intervento di manutenzione durerà alcuni giorni.

Foto nell'articolo realizzata da Checco De Tullio