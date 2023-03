Manutenzione degli spazi verdi a Japigia, tecnici al lavoro nel giardino di via Troisi

"Da ieri sono iniziate le attività di manutenzione ordinaria nel giardino di via Troisi, curate dal settore giardini del comune di Bari, che dovrebbero concludersi nella giornata di oggi". Lo comunica il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, che illustra le attività in corso nello spazio verde presente nel quartiere Japigia. "In tanti mi avevano chiesto di occuparmi del disserbo in questo giardino", precisa Leonetti.

"Sicuramente questo taglio andava anticipato di qualche settimana ma, questo clima a cui ci stiamo abituando, fatto di pioggia e sole, non aiuta i tecnici impegnati nella programmazione delle manutenzioni, a mantenere ben curati tutti gli spazi verdi della città - sottolinea Leonetti - A questo fattore si aggiungono le energie impiegate dalle aziende del comune impegnate nella manutenzione del verde per potare circa 750 alberi dimorati proprio nel municipio 1. I diserbi continueranno durante le prossime settimane nell?area vicino al playground in via Conenna nel quartiere Sant?Anna, area playground in strada la Penna e nelle altre aree verdi del quartiere Torre a Mare e Japigia".