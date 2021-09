Via i graffiti del muro dell'Urban Center: volontari all'opera in via De Bellis

Via le scritte dal muro dell'Urban Center di Bari. I volontari dell'associazione Retake, insieme ai Giovani delle Acli Bari-Bat sono intervenuti per ripulire i graffiti sulla parete in via Vitantonio De Bellis. Un appuntamento che ha visto anche la collaborazione dell'Amiu e del secondo Municipio. "L’urban center torna a splendere - spiega Fabrizio Milone, presidente di Retake Bari - Adesso speriamo abbattano quel brutto muro, ma pensare che anche i muri sono beni vincolati dalla Soprintendenza e quindi intoccabili e immortali, rende tutto più difficile".