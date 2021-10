Parco Gargasole, via pedane di legno e residui dell'incendio estivo: volontari all'opera all'alba

L'iniziativa realizzata dall'Amiu Puglia con Retake Bari. Sono stati riempiti in totale tre camion con il materiale raccolto all'interno del parco urbano in via Gargasole

Pulizia all'alba nel Parco Gargasole di Bari. I volontari di Retake e gli operatori di Amiu Puglia hanno infatti rimosso diversi residui rimasti a lungo all'interno dell'area verde urbana. In particolare sono stati riempiti tre camion con sfalci, pedane e residui dell'incendio che in estate ha devastato una parte del parco urbano. "Adesso manca un piccolo sforzo e il parco tornerà a splendere" spiega l'associazone, che ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare gli interventi di pulizia. "Gestire un parco è complesso ma tutti insieme ce la possiamo fare - concludono - Per partecipare e contribuire alle attività seguite la pagina di gargasole e quelle delle 10 associazioni firmatarie del patto di collaborazione il cui capofila è Ortocircuito Bari".