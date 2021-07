A Palese è lotta ai mozziconi di sigaretta, anche con l'aiuto dei più piccoli: raccolte 1500 'cicche' in piazza Capitaneo

Prima tappa di #Cambiagesto, la campagna lanciata da Retake Bari, che proseguirà per tutta l'estate anche in altre aree della città, come i lidi. "Sono rifiuti altamente tossici" spiegano dall'associazione

Oltre 1500 mozziconi di sigarette raccolte in piazza Capitaneo, a Palese. Un'operazione di pulizia che i volontari di Retake Bari e dell'associazione LeZZanZare hanno portato a termine anche grazie all'aiuto dei piccoli residenti, che si sono armati di guanti, pinze e sacchi della spazzatura. È la prima tappa di #Cambiagesto, la campagna contro l'abbandono delle 'cicche' nei luoghi pubblici, rifiuti altamente tossici e non biodegradabili. "Il #cambiagesto continua tutta l’estate - spiegano da Retake sui social - passate parola, parlate con i gestori dei lidi affinché sensibilizzino i fumatori, fate notare con gentilezza che le cicche di sigaretta sono un rifiuto altamente tossico e che “inzaccarle” sotto la sabbia o nei buchi degli scogli è inaccettabile".

L'omaggio a Michele Garofalo, vittima dell'incidente stradale

La partecipazione dell'associazione LeZZanZare all'iniziativa rientra in un calendario di appuntamenti più ampio intitolato 'Semi di Garofalo', un omaggio a Michele Garofalo, scomparso in seguito a un incidente in bicicletta. Calendario partito giovedì 15 luglio una ciclopasseggiata che ha attraversato Palese e Santo Spirito, per poi proseguire nei due giorni successivi con gli appuntamenti in piazza Capitaneo (dove sono stati anche assegnati riconoscimenti a coloro che fanno dell'impegno culturale una missione).

"Michele Gaorfalo è morto a causa dei postumi di un incidente avvenuto in bicicletta - ricorda il figlio Antonio, organizzatore dell'evento - pertanto, sarà intenzione de Lezzanzare continuare a ribbadire il rispetto delle regole per una corretta mobilità fra pedoni, ciclisti e auto" . Un calendario che contempla anche l'arte, con l'esposizione nella serata del 17 Luglio dei Turbanti di Carmela Palermo e la mostra di 'Foto dal mondo' di Pino Majorano.