Al via in città gli interventi di disincrostazione delle reti fognarie: tecnici di Aqp al lavoro

Hanno preso il via, in questi giorni, i lavori di disincrostazione delle reti fognarie cittadine. "Un importante intervento che migliorerà il servizio di trasporto della rete e che contribuira alla sua manutenzione nel tempo. Questo si va ad aggiungere agli interventi, programmati come ogni anno, di disinfestazione e deblattizzazione", commenta l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli dando notizia dall'avvio degli interventi a cura di Acquedotto pugliese. "Vorrei ringraziare l'AQP per il lavoro quotidiano ma spesso silenzioso, che svolge per il bene di tutta la nostra comunità".

"Avere delle reti fognarie pulite e disinfettate - aggiunge ancora Petruzzelli - è fondamentale per il nostro benessere e aiuta inoltre a limitare il problema delle blatte". Dall'assessore però giunge anche un invito alla collaborazione rivolto ai cittadini, in particolare per quanto concerne gli interventi che competono i singoli condomini. "Come sappiamo bene, è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte e che tutti noi provvediamo a far disinfestare i condomini. Solo se collaboriamo riusciremo a ridurre la presenza fastidiosa delle blatte. In caso di necessità di intervento ricordatevi che c'è il numero per le segnalazioni 800 735 735".