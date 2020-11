Rifiuti abbandonati sul lungomare, gli studenti organizzano il flash mob di pulizia: "60 chili di materiale raccolto tra gli scogli"

La forza dei più giovani che vince sull'inciviltà, quella di chi abbandona i rifiuti in mare e sugli scogli, mettendo a repentaglio l'ecosistema. Almeno in largo Giannella, spiazzo affacciato sul lungomare di Bari, è - per il momento - un cattivo ricordo: studenti e volontari si sono riuniti per ripulire la mini discarica creatasi a ridosso del mare, più volte segnalata dalle associazioni.

Un flash mob partito attraverso il tam tam su Facebook e che in poco più di un'ora ha permesso di raccogliere più di 60 chili di rifiuti. "Principalmente polististorolo e bottiglie - spiega Fabrizio Milone, presidente di Retake Bari - Non mancano purtroppo mascherine, tappi, cannucce, frammenti di imballaggi, migliaia di framenti e bastoncini di lecca e lecca e cotton fioc, insieme ai soliti palloncini". E invita a emulare le gesta dei più giovani, promotori di questa piccola rivoluzione sociale in salsa barese.

