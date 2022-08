Interventi di pulizia straordinaria a Japigia: squadre Amiu in via Caldarola

Iniziati ieri sera gli interventi straordinari di pulizia in via Caldarola, nel quartiere Japigia. L'avvio delle operazioni è stato sottolineato anche dal presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, con un post pubblicato sulla sua pagina facebook.

"In risposta alle tante segnalazioni ricevute sull’argomento - precisa Leonetti - diverse squadre di operatori Amiu Puglia armati di scope, pale e soffiatori stanno provvedendo a raccogliere montagne di aghi di pino che si sono accumulati sullo stradone, complice pure il cattivo tempo della scorsa settimana".

I lavori di manutenzione proseguiranno fino alla rotatoria in Via Magna Grecia, 'adottata' dalla Coldiretti. Il programma degli interventi si concluderà a fine settimana. La strada non sarà bloccata al traffico: "La viabilità nel tratto interessato non sarà interdetta al transito - sottolinea il presidente del Municipio I - pertanto chiedo agli automobilisti maggiore attenzione".