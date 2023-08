Al via il servizio di spazzamento misto a Loseto. Da fine mese le pattumelle del porta a porta nel Municipio IV

L'Amiu ha avviato, questa mattina, il servizio di spazzamento misto nella zona di Loseto, nel Municipio IV di Bari. Come anticipato nei giorni scorsi dal presidente Paolo Pate a BariToday, dalle prime luci dell'alba gli operatori, coadiuvati dalle nuove spazzatrici a disposizione dell'azienda, hanno effettuato le operazioni di pulizia, portando via anche alcuni ingombranti rinvenuti per strada

"Non vogliamo lasciare indietro le periferie della città - ha spiegato il presidente Amiu, Paolo Pate - ma metterle al centro del nostro lavoro garantendo un servizio adeguato e innovativo". Il servizio meccanizzato misto è propedeutico, ha spiegato ancora Pate, al programma di pulizia stabile che partirà nelle prossime settimane nel Municipio IV dopo essere stato avviato al Libertà.

A fine mese, inoltre, i cittadini di Ceglie, Carbonara, Loseto, Santa Rita e parte dei quartieri Poggiofranco e Picone, vedranno l'atteso (e più volte rinviato) avvio del sistema di raccolta porta a porta: via bidoni stradali e spazio a bidoncini e carrellati, come avvenuto in altri quartieri della città. Il servizio partirà ufficialmente, salvo intoppi, a settembre: prima, però, saranno consegnate le pattumelle e le buste, avviando così la fase di preparazione e informazione rivolta ai cittadini.