I pupi di cartapesta invadono i vicoli di Putignano: una serata tra laboratori di restauro e concerti

I pupi di cartapesta invadono le strade di Putignano. Si è tenuta ieri sera la prima edizione di 'PuPazzi', l'evento realizzato dall'associazione Trullando per le strade del Comune barese, che vede coinvolto anche il pubblico nella realizzazione delle opere giganti restaurate con carta riciclata. Da corso Umberto I a piazza S.Maria, passando da via S.Chiara, sono stati attivati laboratori di restauro a beneficio di vecchi pupi in cartapesta, poi decorati con l'aiuto dagli addetti ai lavori che operano per la costruzione dei maestosi carri allegorici del famoso Carnevale di Putignano.

Il tutto armonizzato da performances musicali in un centro storico che da Corso Umberto I fino a piazza S. Maria, passando per via G. Tateo e via S. Chiara, nella sua “area nascosta”, si trasformerà in un circuito bucolico dove vere e proprie 'stazioni' hanno messo in mostra i simpatici manufatti da restaurare. Nelle foto trovate alcuni dei pupazzi completati

