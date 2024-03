Putignano, nuova scuola di formazione socio-politica sulla pace

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Promossa dalla parrocchia Maria SS. del Carmine in collaborazione con l’associazione Cercasi un fine APS. Al centro il tema “La Pace è possibile?” Esplorare sentieri ancora non battuti, aprire nuovi spiragli e nuove vedute, permettere a tutti di sentirsi cittadini attivi. Anche questo è il compito dei cristiani ed è proprio con questi sentimenti che la Parrocchia Maria SS. del Carmine di Putignano (BA) ha organizzato, in collaborazione con l’Azione Cattolica Parrocchiale, una scuola di Formazione socio-politica a cura dell’associazione “Cercasi un fine”. Una realtà non nuova in un territorio come quello putignanese, dove l’associazione fondata da don Rocco D’Ambrosio torna dopo cinque anni di assenza. “L’idea di questo percorso è nata dal sogno di giovani ed adulti della nostra parrocchia impegnati in politica ed in Azione Cattolica. Vorremmo svolgere un servizio alla verità, alla libertà, alla giustizia ed alla carità in un momento storico delicato, con una guerra mondiale a pezzi e la parola pace spesso abusata ma poco compresa davvero” spiegano gli organizzatori della scuola don Mimmo Belvito, Davide Notarnicola, Luca Ignazzi, Giacomo Petrosillo e Claudio Console. Ed è proprio la pace ad essere al centro degli incontri accomunati dalla ricerca di una risposta alla domanda: La pace è possibile? Si partirà il 26 gennaio con il primo incontro dal titolo “Parole di guerra: tra Ucraina e Russia” a cura di don Matteo Losapio, dottore in Filosofia. Sarà sempre don Losapio a relazionare il 16 febbraio su “Parole in guerra: tra Israele e Palestina”. Il 15 marzo appuntamento con “E poi tanti dubbi sulle guerre: aspetti umani ed etici” a cura di don Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia Politica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Il 19 aprile si parlerà di “Educare alla pace: utopia o progetto?” con Rosa Siciliano, Direttrice dell’editoriale “Mosaico di pace” del Movimento Pax Christi. Ultimo incontro il 31 maggio su “L’Europa e la pace: tra impegno e progetti” a cura del prof. Ennio Triggiani, docente di Diritto Europeo. Tutte le lezioni della scuola si terranno dalle 18.30 alle 21.30 nella sala parrocchiale “Beato Piergiorgio Frassati” in via Conciliazione 30. Nel corso degli incontri sarà seguita la metodologia seminariale così predisposta: - Prima sessione affidata al relatore; - Seconda sessione a piccoli gruppi per un confronto; - Terza sessione in assemblea plenaria con interventi del relatore. La scuola di politica, poi, si inserisce nell’itinerario della bellezza, scelto dalla parrocchia come tema dell’anno pastorale 2023-2024. Per il parroco don Mimmo Belvito “esiste anche la bella politica che sa cercare il vero bene nel rispetto degli altri. Cercheremo di trasmettere questi valori con una scuola che vuole educare al sociale ed al politico seguendo il metodo di don Milani, concentrandosi sul dialogo a piccoli gruppi per permettere a tutti di essere promotori di idee coadiuvati da relatori preparati sui vari temi”. “La scuola di Putignano appartiene al circuito delle scuole di “Cercasi un fine APS”, che ha realizzato finora più di sessanta scuole in diverse Regioni italiane. Io ne sono il direttore scientifico e sono ben lieto di aprire questa terza esperienza di scuola a Putignano. Sono fiducioso che questo percorso aiuterà uomini e donne di ogni cultura e sensibilità a riflettere sulla pace per realizzarla nel nostro quotidiano” dichiara poi don Rocco D’Ambrosio, direttore scientifico di Cercasi un fine. Un’associazione che torna a Putignano dopo la scuola “Conoscere per partecipare” organizzata dal 2005 al 2008 con il Consiglio Pastorale Zonale e, nel 2018, un corso di formazione organizzato con LunAzioni in collaborazione con Putignano Sociale. Domani, invece, si apre una nuova occasione per giovani e adulti disposti a mettersi in gioco per un mondo migliore. A parteciparvi, circa cinquanta persone provenienti da Putignano, Noci, Monopoli, Corato e Terlizzi. Una scommessa che, già con questi numeri, si rivela vincente.