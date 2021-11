Qualità della vita, Bari risale di due posizioni ma resta nella parte bassa della classifica: secondo ItaliaOggi è 86esima su 107 province

Bari migliora, recuperando due posizioni rispetto al 2020, ma nella classifica nazionale della qualità della vita stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma resta sul fondo, occupando l'86esimo posto (su 107 province).

In vetta, nell'edizione 2021 dello studio (giunto alla 23esima edizione), c'è la provincia di Parma (che realizza una vera e propria scalata, rispetto al 39esimo posto della scorsa edizione), mentre a chiudere la classifica è Crotone.

Le città pugliesi, in generale, occupano tutte la parte bassa della classifica: dopo Bari c'è Lecce, 87esima, e ancora Brindisi al 90esimo posto, la provincia Bat 97esima, Taranto 103 e ultima delle pugliesi Foggia, che abbandona l'ultimo posto attestandosi 105esima.

Lo studio si basa su nove dimensioni d’analisi (affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, istruzione formazione e capitale umano, sistema salute, tempo libero e tenore di vita), ulteriormente suddivise in 21 sottodimensioni e 84 indicatori di base, con l'obiettivo di "investigare in maniera approfondita i molteplici aspetti in cui la qualità della vita si articola nelle province italiane".

Nel particolare contesto post pandemia, lo studio rileva come le metropoli del Nord "hanno dimostrato di saper affrontare meglio la pandemia da Covid-19, tanto che, pur essendo state nel 2020 penalizzate da questa emergenza, nel 2021 hanno saputo riprendersi con maggior rapidità, dimostrando una resilienza più accentuata" rispetto ai centri di minori dimensioni e alle città del Sud. "Rimane invece costante, anzi si accentua - rileva ancora ItaliaOggi - la distanza tra le province del Nord e quelle del Mezzogiorno".