Qualità della vita, Bari migliora ma resta nella parte bassa della classifica: è 80esima su 107 province

Qualità della vita? Le province pugliesi fanno dei passi avanti, ma restano nella parte bassa della classifica nazionale. Almeno stando a quanto emerge dalla 24esima edizione del rapporto stilato da ItaliaOggi con l'Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

Al primo posto quest'anno c'è Trento, mentre fanalino di coda, al 107esimo posto, è Crotone. Bari migliora di sei posizioni rispetto allo scorso anno, ma comunque non lascia la 'coda' della classifica, attestandosi all'80esimo posto, prima delle province pugliesi. Il capoluogo regionale si colloca così nella parte alta del terzo gruppo, ovvero delle province con una qualità della vita definita 'scarsa'. Tra le pugliesi segue Brindisi, 85esima (in risalita di 5 posizioni), Lecce 87esima, la Bat 90esima, Taranto che sale da 103 a 99 e Foggia che passa da 105 a 101.

La classifica nazionale, in ogni caso, mette in luce un Italia divisa in due, con una netta differenza tra Nord e Sud: nessuna provincia meridionale, infatti, compare nei primi due gruppi, ovvero quelli con una qualità della vita definita 'buona' e 'accettabile'.

Lo studio si basa su una serie di dimensioni d’analisi (affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, istruzione formazione e capitale umano, sistema salute, tempo libero e tenore di vita), e molteplici indicatori di base, complessivamente 92 in questa edizione (tra quelli aggiunti quest'anno, il tasso di occupazione e disoccupazione maschile e femminile, quello relativo ai neet, cioè i giovani tra i 15 e 29 anni che non studiano e non hanno un impiego, né sono in formazione, e ancora la speranza di vita alla nascita e quella a 65 anni).