Il quartiere Libertà di Bari 'ostaggio' dell'incivilità: "Strade invase dai rifiuti e tanti altri disagi. Abbandonati da tutti"

Un frigorifero all'angolo tra via Ravanas e via Bovio. Accanto, due sedili di automobile 'adornati' da altrettanti pneumatici, con un tocco quasi da installazione post-moderna. Un vero e proprio 'museo' dello scempio che fa bella mostra di sé da alcuni giorni e che si arricchisce, giorno dopo giorno, di altre 'opere' gettate dagli incivili. E' lo spettacolo, oramai quotidiano, che è possibile ammirare in questo punto e in altre zone del quartiere Libertà di Bari, dove l'inciviltà sembra oramai sempre più fuori controllo.

Le segnalazioni si moltiplicano e non è difficile tracciare una mappa dei luoghi scelti da coloro che svuotando le abitazioni buttano per strada elettrodomestici, reti per letti, materassi e altri rifiuti. Tutto questo avviene senza contattare l'Amiu che offre gratuitamente il servizio di ritiro, su prenotazione, fino a tre ingombranti. Per rendersene conto basta passeggiare da via Don Bosco a via Trevisani, passando per via Principe Amedeo e via Dante: le isole ecologiche dove sono raggruppati i bidoni diventano delle vere e proprie discariche con numerosi ingombranti privi di contrassegno per il ritiro.

Attività selvaggia di svuotacantine? Cittadini incivili e poco informati? In ogni caso, uno schifo quotidiano che finisce anche sui social, come documentato dalla pagina instagram 'Degrado e Libertà' che, puntualmente e con amara ironia, segnala le situazioni più paradossali: "Di fatto - spiegano i creatori della pagina - varcando la 'soglia' di via Quintino Sella, è un po' come cambiare città ed epoca storica. C'è un distacco notevole rispetto al resto della città. Lo vediamo, ad esempio, non solo per quanto riguarda i rifiuti ma anche per le deiezioni canine e la pulizia del guano degli uccelli. E' sufficiente spostarsi di qualche isolato verso il centro per notare una grande differenza". Tutto ciò si verifica nonostante l'impegno quotidiano degli operatori Amiu che fanno quello che possono contro tanti e troppi sporcaccioni: "Noi puliamo ma nell'arco di mezza giornata è già tutto come prima - raccontano alcuni addetti stradali -. Ci vorrebbero davvero più controlli e pattugliamenti, per scoraggiare comportamenti incivili".

La questione di una maggiore presenza delle istituzioni è sempre più sentita anche dai residenti del quartiere che invocano provvedimenti per evitare di scendere ancora più in basso: "L'amministrazione - afferma Letizia Liberatore, portavoce del Comitato Cittadini Attivi del Libertà - deve essere più presente dal punto di vista sanzionatorio ma allo stesso tempo cercare di ridurre la burocrazia. E' vero, è possibile conferire tre ingombranti per volta, fissando un appuntamento, ma chi entra in un'abitazione, spesso, sente il bisogno di gettare via tutto quanto al più presto. Ridurre i costi di ritiro potrebbe essere una soluzione, a nostro avviso". Un'attenzione particolare, chiede ancora Liberatore, "dovrebbe essere posta anche verso le fasce più deboli della popolazione. Spesso vediamo cumuli di abiti e scarpe accanto ai bidoni, segno di chi, poco prima, aveva rovistato all'interno del cassonetto per recuperare qualcosa, magari da rivendere. C'è da fare un lavoro enorme per capire queste persone, aiutandole a superare il loro disagio".

Tante, troppe tematiche irrisolte che s'intrecciano con altre, come quella della sicurezza, riferita non solo alla criminalità organizzata, ma anche nelle piccole cose di tutti i giorni: "Sembra quasi - ribadisce Liberatore - che ogni 1-2 anni si debba richiedere un presidio delle forze dell'ordine, specie nelle ore serali. Tutto ciò è inaccettabile". Un contesto nel quale un problema cronico come la mancanza di parcheggi passa quasi in secondo piano: "Purtroppo, però - fa notare Liberatore - questa è la realtà con la quale ci scontriamo giornalmente. Gli interventi di piazza Redentore e Disfida di Barletta hanno tolto troppi posti auto. Per chi viene al mercato dell'ex Manifattura, tra l'altro, diventa davvero difficile lasciare la macchina. Spesso, poi, i parcheggi vengono occupati da chi si reca a lavorare nel Murattiano. Un'implementazione del disco orario o un'estensione delle zone a pagamento - rimarca Liberatore potrebbe alleviare un po' i disagi, ma è davvero complicato".

Un quadro generale, dunque, che sovrasta anche il bello e le potenzialità di un quartiere dalle mille sfaccettature e diversità. Un luogo simbolo della città di Bari dove il futuro potrebbe riservare un'inversione di rotta. Il progetto della nuova sede del Cnr nell'ex Manifattura Tabacchi, i cui lavori sono entrati nel vivo da poco, può essere una carta importante con cui risollevare, dall'interno il Libertà, immettendo energie nuove per rilanciarlo e affrancarlo da una dimensione sempre più decadente. I primi effetti si vedranno, presumibilmente, tra qualche anno. Nel frattempo, il Libertà affoga, senza alcun appiglio, nel degrado e nell'indifferenza.