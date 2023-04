L'Umbertino tra degrado, schiamazzi e vandali. I residenti sempre più esasperati: "Ronde per combattere l'inciviltà"

Pochi giorni fa una spaccata in un ristorante, alcune settimane orsono, invece, specchietti delle auto rotte. Quasi quotidianamente, invece, degrado e bottiglie per la strada, senza considerare "gli schiamazzi delle ore notturne": è il quadro della situazione disegnato dai residenti del quartiere Umbertino di Bari, gioiello del centro a pochi passi dal lungomare e luogo frequentatissimo da giovani e turisti per la presenza di numerosi locali aperti anche a notte fonda.

I residenti, alcuni dei quali riuniti nel Comitato di Salvaguardia della Zona Umbertina, da tempo chiedono interventi al Comune, per quella che definiscono una 'mala movida' da combattere. La questione, però, riguarderebbe anche un'inciviltà generale che non risparmierebbe anche questa zona: "Pochi giorni fa - racconta Antonella Bellomo, componente del Comitato - ho trovato un sacchetto dell'immondizia su un cestino della spazzatura, segno che ci sono anche dei residenti sporcaccioni. La mattina, in ogni caso, mi capita spesso di trovare bottiglie e altri ricordi di chi ha trascorso la serata. E' una situazione sempre più insostenibile".

Nelle ultime settimane, però, con atti vandalici alle auto in sosta, le cose sembra peggiorate. Per i residenti sarebbe opportuno agire al più presto: "L'ineducazione delle persone - aggiunge Bellomo - andrebbe combattuta con le ronde serali. Riteniamo che coinvolgendo, da parte del Comune, residenti, personale della Multiservizi o qualche percettore di reddito di cittadinanza, si potrebbero creare dei gruppi per recuperare un minimo di senso civico perduto". Una questione che si riproporrà sempre di più nei prossimi mesi, quando l'area sarà frequentata da un maggior numero di persone: "Chiederei ai cittadini - conclude Bellomo - di mettersi una mano sulla coscienza, ma è proprio difficile".