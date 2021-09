Impennate notturne per le strade del quartiere Umbertino, i residenti esasperati: "Basta, non se ne può più"

"Questa è la storia di ogni sera in via Crollalanza. E nessuno fa niente” spiega un cittadino, taggando anche il sindaco Antonio Decaro per invocare provvedimenti immediati su una situazione sempre più fuori controllo

Impennate notturne e residenti esasperati: l'ennesimo appello contro la 'movida selvaggia' arriva dal Comitato Salvaguardia della Zona Umbertina di Bari. Sulla pagina Facebook del gruppo sono stati postati alcuni video riguardanti via Crollalanza, all'incrocio con via De Romita, in cui si notano ragazzini che sfrecciano su motorini tra acrobazie e urla.

