I '4 ristoranti' in tv e il rilancio del settore colpito dalla crisi Covid. Decaro: "Tante eccellenze a Bari, il periodo difficile passerà

"Ieri sera tanti di noi si sono rivisti nei colori, nei profumi e nelle tradizioni dei nostri piatti in onda con Alessandro Borghese e la sua trasmissione 4 ristoranti. Sono certo che per gli autori non deve essere stato facile sceglierne solo 4 tra le tante eccellenze che abbiamo in città": il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta così la puntata di ieri del programma che ha visto il successo del locale l'Incanto di Santo Spirito nel confronto tra i ristoranti che propongono il crudo di mare.

"Tanti ristoratori, piccoli e grandi che con i loro collaboratori, in questo momento, stanno affrontando un periodo difficilissimo - dice Decaro - . Forse il più brutto che noi possiamo ricordare. Tante attività purtroppo oggi sono ancora chiuse. Scontano restrizioni, stanno facendo sacrifici e hanno paura di non poter più tornare ad accogliere ospiti e turisti nei loro locali. Questa per la città sarebbe una grande sconfitta. Perché i ristoratori sono l'anima dei quartieri, interpretano il calore e l'accoglienza di Bari e dei baresi e aiutano a far conoscere la nostra cultura e le nostre tradizioni attraverso i prodotti tipici e le eccellenze enogastronomiche dei nostri territori".

"Onore quindi ai 4 ristoranti che ieri hanno rappresentato Bari davanti a tutta Italia, ma tutti insieme sosteniamo la ristorazione barese, in ogni modo, la ristorazione che anche ieri sera purtroppo è rimasta a casa e non ha mostrato la sua eccellenza. Io da sindaco della città continuerò a impegnarmi per far si che questo periodo passi il più velocemente possibile così da riprendere tutti a lavorare" conclude il sindaco.