Il Comune di Bari ricorda l'appuntato Giuseppe Filippo: 43 anni fa ucciso dai terroristi mentre rientrava a casa dal servizio

Il Comune di Bari ha deposto una corona di fiori, in Questura, sotto la targa commemorativa in memoria di Giuseppe Filippo, appuntato di Polizia ucciso il 28 novembre 1980 dal gruppo 'Prima Linea' mentre rientrava in casa dal servizio.

Il vicesindaco Eugenio Di Sciascio è intervenuto alla deposizione della corona nell'atrio della Questura assieme al questore Giovanni Signer, al prefetto Giuseppe Russo e ai familiari di Giuseppe Filippo. In precedenza, l'assessore comunale Vito Lacoppola, ha deposto una corona d'alloro sotto una targa stradale che ricorda il poliziotto ucciso.