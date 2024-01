Il rodaggio del porta a porta nel Municipio 4 di Bari: cittadini tra nuove regole e vecchie (cattive) abitudini

Una 'rivoluzione' da assimilare piano piano e, per alcuni, non ancora digerita, tra studio delle nuove regole e sporcaccioni (per fortuna pochi) che lasciano l'immondizia per strada: il porta a porta nel Municipio 4 di Bari (Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita) e nel Quartierino, sta muovendo i primi passi dopo l'avvio ufficiale nella notte tra lunedì e martedì scorsi. I cittadini, secondo il calendario dei conferimenti fornito da Amiu e Comune, hanno cominciato a prendere l'abitudine di lasciare i bidoncini della differenziata all'esterno delle abitazioni, in modo da consentire agli addetti della raccolta di prelevarli e svuotarli.

Una macchina che sta vivendo un rodaggio non semplice per un contesto decisamente vario dal punto di vista urbanistico: i territori coinvolti (per un totale di 40mila persone) vedono palazzine su spazi ampi, schiere di condomini e vicoli stretti con case basse e sottani. Facile immaginare le differenti esigenze dei cittadini che, passo dopo passo, si stanno adattando alla novità. L'Amiu, tra l'altro, sta procedendo gradualmente a togliere i bidoni dalle strade, in modo da non creare uno strappo troppo grande tra il pre-porta a porta e il dopo: "E' una cosa nuova - spiega una commerciante - e dobbiamo adattarci, entrando nell'ottica del sistema. Qualcuno, però, non rispetta le regole e butta l'immondizia per strada". Questa mattina, infatti, alcuni operatori Amiu erano impegnati a togliere cumuli di buste di rifiuti gettate da alcuni incivili agli angoli di una strada. Una segnalazione simile è arrivata anche da Ceglie.

L'auspicio è che con il passare delle giornate, possa prevalere la civiltà: "Stiamo studiando le regole - spiega un'anziana - e ci abitueremo, ma ci sono cose che vorremmo migliorassero". In particolare, alcuni anziani esprimono le loro perplessità: "Dobbiamo camminare un po' - afferma una donna - per raggiungere il punto di raccolta e la sera è buio. Per chi è avanti con l'età diventa un problema". Qualcun altro, invece, ha altre richieste: "Secondo me - dice un'altra signora - bisognerebbe aumentare le giornate di raccolta della plastica. Una volta alla settimana è troppo poco. I contenitori dell'organico, inoltre, sono troppo piccoli. Diventa un problema, ad esempio, per chi ha anche gli animali, tra sabbioline e altri rifiuti". A qualche altro pensionato, invece, il servizio non va proprio giù: "Dove dobbiamo mettere i bidoncini se abbiamo case piccolissime? E' inaccettabile". Opinioni contrastanti per un porta a porta costantemente analizzato da Amiu fin da questi primi giorni di 'apprendimento' sul campo, un po' come avvenuto nelle altre zone di start-up della città di Bari dove i bidoni per le strade sono oramai un (quasi) lontano ricordo.