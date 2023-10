Il Municipio IV verso il porta a porta: oltre quattromila kit consegnati nella prima settimana di distribuzione

La distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta nei quartieri interessati dal prossimo avvio del sistema (Carbonara, Ceglie, Loseto, santa Rita e parte del quartiere Picone) "riprenderà domani, secondo il calendario dei centri fissi e mobili" (consultabile sul sito amiupuglia.it).

Intanto, Amiu rende noti i numeri della prima settimana di consegna delle pattumelle: sono stati quasi 4.300 i kit ritirati dai cittadini, sulle 18.000 utenze domestiche previste. Dati che, evidenzia l'azienda di igiene urbana, "indicano una grande partecipazione ed adesione da parte dei cittadini interessati dalla nuova modalità di raccolta".

Gli utenti hanno potuto rivolgersi a uno dei centri attivati per lo scopo, tra quelli fissi (nel mercato di Carbonara e al deposito Amiu di Ceglie) e quelli mobili, presenti su tutto il territorio interessato. La distribuzione è stata accompagnata da una serie di attività informative e incontri.

"Abbiamo incontrato migliaia di cittadini, attraversato in lungo e largo i territori interessati dall’avvio del nuovo servizio, parlato e discusso con gli utenti per spiegare loro le nuove modalità di raccolta che saranno operative presto, accogliere suggerimenti e, in qualche caso, segnalazioni rimproveri per i servizi che non vanno. Crediamo che il confronto serva a questo. Amiu Puglia è presente e lo sarà con sempre maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini baresi".