Nuovi orari per il centro di raccolta multimateriale Amiu nella zona industriale: "Più tempo per i conferimenti"

Sono attivi già da oggi i nuovi orari del Centro di raccoltamultimateriale (CRM) Amiu Puglia di via Accolti Gil (Zona industriale) a Bari. La struttura sarà aperta dalle 7 alle 18 dal lunedì al sabato mentre le domeniche e nei giorni festivi resterà attiva dalle 7 alle 12.30.

"D'intesa con l'Amministrazione comunale - spiega il presidente di Amiu Puglia spa, Sabino Persichella - l'Azienda si è impegnata per garantire più tempo per i conferimenti nel Centro di raccolta multimateriale, offrendo la possibilità di conferire fino al pomeriggio inoltrato nei giorni feriali, senza pausa, e anche nelle mattine di quelli festivi. In questo modo - continua Persichella - Amiu Puglia andrà incontro alle esigenze dei baresi, facilitando anche il rispetto delle buone pratiche, così da evitare che si possa incorrere in sanzioni".