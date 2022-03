Raccolta rifiuti indifferenziati a Bari: dal 1° aprile in vigore l'orario estivo di conferimento

A partire da domani, venerdì 1° aprile, entreranno in vigore gli orari estivi di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti per quanto riguarda la raccolta stradale: pertanto si potrà conferire tutti i giorni, fino al 31 ottobre prossimo, dalle ore 18.30 alle 22.30, e non più dalle ore 12.30 alle 22.30.

Le altre frazioni, invece, potranno essere conferite tutti i giorni, inclusi i festivi, senza limitazioni d’orario.